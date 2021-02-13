Составлен рейтинг главных песен для служебных романов

Негласными гимнами служебных романов стали композиции Ирины Алегровой, Профессора Лебединского и группы «Сектор газа», к таким выводам пришли аналитики «Работа.ру» после опроса россиян об отношениях на работе.

На базе ответов был составлен плейлист «Музыка служебных романов». В него вошли русские и зарубежные композиции разных времен. Топ-10 песен выглядит так:

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой — «Назаконченный роман» Профессор Лебединский — «Я убью тебя, лодочник» «Сектор Газа» — «Вечером на лавочке» «Наутилус Помпилиус» — «Дыхание» Арсен Петросов — «Кайфуем!» Андрей Иванцов — «Одинокий пастух» Владимир Высоцкий — «Здесь лапы у елей дрожат на ветру» Lenny Kravitz — «I belong to you» Tati, Баста, Смоки Мо — «Шар» «Дискотека авария» — «Если хочешь остаться»

По данным опроса аналитиков выяснилось, что 30% опрошенных заводили на работе романы. Большинство респондентов находились в романтических отношениях с коллегами, равными по должности. Таких 72%. С начальников встречали 16% опрошенных.