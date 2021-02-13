Составлен рейтинг главных песен для служебных романов

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Негласными гимнами служебных романов стали композиции Ирины Алегровой, Профессора Лебединского и группы «Сектор газа», к таким выводам пришли аналитики «Работа.ру» после опроса россиян об отношениях на работе.
На базе ответов был составлен плейлист «Музыка служебных романов». В него вошли русские и зарубежные композиции разных времен. Топ-10 песен выглядит так:
- Ирина Аллегрова и Игорь Крутой — «Назаконченный роман»
- Профессор Лебединский — «Я убью тебя, лодочник»
- «Сектор Газа» — «Вечером на лавочке»
- «Наутилус Помпилиус» — «Дыхание»
- Арсен Петросов — «Кайфуем!»
- Андрей Иванцов — «Одинокий пастух»
- Владимир Высоцкий — «Здесь лапы у елей дрожат на ветру»
- Lenny Kravitz — «I belong to you»
- Tati, Баста, Смоки Мо — «Шар»
- «Дискотека авария» — «Если хочешь остаться»
По данным опроса аналитиков выяснилось, что 30% опрошенных заводили на работе романы. Большинство респондентов находились в романтических отношениях с коллегами, равными по должности. Таких 72%. С начальников встречали 16% опрошенных.