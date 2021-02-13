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Составлен рейтинг главных песен для служебных романов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Негласными гимнами служебных романов стали композиции Ирины Алегровой, Профессора Лебединского и группы «Сектор газа», к таким выводам пришли аналитики «Работа.ру» после опроса россиян об отношениях на работе.

На базе ответов был составлен плейлист «Музыка служебных романов». В него вошли русские и зарубежные композиции разных времен. Топ-10 песен выглядит так:

  1. Ирина Аллегрова и Игорь Крутой — «Назаконченный роман»
  2. Профессор Лебединский — «Я убью тебя, лодочник»
  3. «Сектор Газа» — «Вечером на лавочке»
  4. «Наутилус Помпилиус» — «Дыхание»
  5. Арсен Петросов — «Кайфуем!»
  6. Андрей Иванцов — «Одинокий пастух»
  7. Владимир Высоцкий — «Здесь лапы у елей дрожат на ветру»
  8. Lenny Kravitz — «I belong to you»
  9. Tati, Баста, Смоки Мо — «Шар»
  10. «Дискотека авария» — «Если хочешь остаться»

По данным опроса аналитиков выяснилось, что 30% опрошенных заводили на работе романы. Большинство респондентов находились в романтических отношениях с коллегами, равными по должности. Таких 72%. С начальников встречали 16% опрошенных.

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corrector

дай бог получится прецедент, и начнут наконец их отлавливать !

corrector

Простите, но журналисты без мозгов : на представленном видео школьный охранник Задерживает мальчика...

anubis77

Сколько про санкции от сатанистов не повторяй, реальными они не станут, так и останутся в твоей голове.

Disobedient

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