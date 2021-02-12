Новосибирский зоопарк показал трогательное видео львиной любви

Новосибирский зоопарк накануне Дня всех влюбленных опубликовал в соцсетях милое видео, как играет друг с другом пара львов.

«В преддверии праздника влюбленных», – подписали видео сотрудники зоопарка. Полуминутный ролик показывает, как лев и львица нежно играют друг с другом.

В природе львы проживают в прайдах, которые обычно состоят из пяти-шести родственных между собой самок, их детенышей и одного или двух самцов, которые спариваются со взрослыми самками.