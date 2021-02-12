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Новосибирский зоопарк показал трогательное видео львиной любви

Источник:
Sibnet.ru
166 0
Фото: кадр из видео Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк накануне Дня всех влюбленных опубликовал в соцсетях милое видео, как играет друг с другом пара львов.

«В преддверии праздника влюбленных», – подписали видео сотрудники зоопарка. Полуминутный ролик показывает, как лев и львица нежно играют друг с другом.

В природе львы проживают в прайдах, которые обычно состоят из пяти-шести родственных между собой самок, их детенышей и одного или двух самцов, которые спариваются со взрослыми самками.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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