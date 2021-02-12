Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС

Россия не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах», — сказал Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. «Хочешь мира — готовься к войне», — министр.