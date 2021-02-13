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«Краснодар» готовится к плей-офф Лиги Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © odds.ru
Зимняя пауза в текущем сезоне еврокубков постепенно заканчивается. Единственный представитель России в Европе — футбольный клуб «Краснодар», в первом раунде плей-офф он встретится с загребским «Динамо».

Игра «Краснодара» с «Динамо» пройдет 18 февраля, начало матча в Краснодаре в 20:55 по московскому времени. Ближе к дате матча в разделе прогнозы на футбол на Legalbet появятся мнения спортивных аналитиков об исходе этой игры. А пока посмотрим, в какой форме соперники подходят к очной встрече.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодару» придется столкнуться с соперником, играющим в агрессивный энергозатратный футбол. Задача российской команды — грамотно подготовиться к сопернику, находящемуся в игровом тонусе. За «Краснодар» — домашний стадион, отсутствие травм и поддержка всей страны.

«Краснодар»: предсезонка по плану

Российский клуб проходит предсезонную подготовку в испанской Марбелье. Это уже второй тренировочный сбор команды за эту зиму. В общей сложности футболисты получат пять недель тренировок. По словам главного тренера «быков» Мурада Мусаева, этого времени должно хватить для полноценной подготовки к еврокубку. Два года назад команда в таком же темпе подходила к весенней стадии Лиги Европы и в 1/16 финала одолела леверкузенский «Байер» (0:0, 1:1).

В феврале на сборе в Испании краснодарцы уступили «Оренбургу» (1:2), обыграли «Ростов» (2:0) и разошлись миром с московским «Локомотивом» (1:1).

На сегодня «Краснодар» продолжает борьбу в трех турнирах, и каждый матч для черно-зеленых как финал. В Кубке России уже 21 февраля предстоит игра с «Сочи», в чемпионате также есть все шансы побороться за самые высокие места. В руководстве «Краснодара» отмечают, что жертвовать каким-либо турниром не собираются, и команда будет играть на максимум в каждой игре.

«Динамо» Загреб: сезон в разгаре

«Динамо» проводит одну из самых успешных европейских кампаний в истории клуба: уверенное первое место на групповом этапе Лиги Европы и ноль в графе поражений. Аппетит приходит во время еды, и вряд ли команда успокоится на 1/16 финала. Тем более минувшей осенью у «Динамо» уже был удачный опыт игры против российской команды — московского ЦСКА.

Хорватский клуб давно вышел с зимних каникул и провел уже 6 официальных матчей: с начала года у «Динамо» 4 победы и 2 поражения. В чемпионате Хорватии команда из Загреба продолжает борьбу за трофей и делит первую строчку с «Осиеком», поэтому физические кондиции по крайней мере в первой игре плей-офф Лиги Европы будут на стороне гостей.

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