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Двукратный чемпион «Формулы-1» попал под колеса авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: instagram.com/fernandoalo_oficial

Двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо сбила машина во время велотренировки. есть подозрение на несколько переломов.

«Alpine (подразделение Renault) может подтвердить, что Алонсо попал в ДТП во время езды на велосипеде в Швейцарии. Фернандо в сознании, хорошо себя чувствует и ждет завтрашнего медицинского осмотра», — говорится в сообщении команды в Twitter.

ДТП произошло недалеко от города Лугано в Швейцарии, у гонщика подозрение на несколько переломов, сообщает La Gazzetta dello Sport. Из-за аварии пилот может пропустить начало сезона в Бахрейне, который стартует 26 марта.

39-летний Алонсо становился чемпионом мира в 2005 и 2006 годах, выступая за «Рено». Покинул «Формулу-1» в 2018 году и вернулся в 2021. В перерыве выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость, в IndyCar, и на «Дакаре».

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