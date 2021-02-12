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Деревянко превратился в животное в «Коньке-Горбунке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Павел Деревянко исполнил главную роль в сказочном блокбастере «Конек-Горбунок», его персонаж нарисован, но имеет черты и характер актера, сообщила PR-служба проекта.

Процесс съемок стал для всего актерского состава определенным вызовом. Актерам нужно было представить несуществующие вещи — сказочный лес, летящую на тебя жар-птицу, лежащие под ногами камни.

Деревянко играл свою роль Конька-Горбунка, но в кадре его не будет. Отснятый материал прошел определенную обработку аниматорами. Но в Коньке можно узнать актера, его характерные мимические жесты.

«Наиболее интересным из всех процессов было озвучание — мне приходилось скакать, ржать, фыркать, модулировать свой голос, искать всякие интересные интонации, это было забавно», — рассказал о своей работе в фильме-сказке Павел Деревянко.

Фильм «Конек-Горбунок» выйдет в прокат 18 февраля.  Сказочный блокбастер, снятый по мотивам одноименной сказки Петра Ершова, рассказывает о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка.


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