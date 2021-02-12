Деревянко превратился в животное в «Коньке-Горбунке»

Павел Деревянко исполнил главную роль в сказочном
блокбастере «Конек-Горбунок», его персонаж нарисован, но имеет черты и характер
актера, сообщила PR-служба проекта.
Процесс съемок стал для всего актерского состава определенным
вызовом. Актерам нужно было представить несуществующие вещи — сказочный лес,
летящую на тебя жар-птицу, лежащие под ногами камни.
Деревянко играл свою роль Конька-Горбунка, но в кадре его не
будет. Отснятый материал прошел определенную обработку аниматорами. Но в Коньке
можно узнать актера, его характерные мимические жесты.
«Наиболее интересным из всех процессов было озвучание — мне
приходилось скакать, ржать, фыркать, модулировать свой голос, искать всякие
интересные интонации, это было забавно», — рассказал о своей работе в фильме-сказке
Павел Деревянко.
Фильм «Конек-Горбунок» выйдет в прокат 18 февраля. Сказочный блокбастер, снятый по мотивам
одноименной сказки Петра Ершова, рассказывает о приключениях крестьянского сына
Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка.