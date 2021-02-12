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Взрыв разрушил трехэтажный супермаркет во Владикавказе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Мощный взрыв прогремел утром в пятницу в супермаркете во Владикавказе, трехэтажное здание сложилось, как карточный домик.

«На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна», — сообщила пресс-служба МВД по Северной Осетии.

В результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета. В некоторых СМИ сообщается, что он погиб. Официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По предварительной версии, в помещении супермаркета взорвался бытовой газ.


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