Взрыв разрушил трехэтажный супермаркет во Владикавказе. ВИДЕО

Мощный взрыв прогремел утром в пятницу в супермаркете во Владикавказе, трехэтажное здание сложилось, как карточный домик.

«На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна», — сообщила пресс-служба МВД по Северной Осетии.

В результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета. В некоторых СМИ сообщается, что он погиб. Официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По предварительной версии, в помещении супермаркета взорвался бытовой газ.