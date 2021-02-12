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Новая Niva Travel предстала в рекламе в двух ипостасях

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ выпустил рекламный ролик об обновленном внедорожнике Lada Niva Travel — в нем он предстал и в городском, и в диком вариантах.

В видео стандартная Niva Travel и Niva Travel в версии Off-road сменяют друг друга в кадре. Первая держит путь исключительно по асфальтовому покрытию, вторая преимущественно по бездорожью.

«Выросла дикой, приучена к городу» — таким слоганом завершается ролик.

Lada Niva Travel изменилась внешне, став похожей на Toyota RAV4, но ее техническое оснащение осталось прежним — бензиновый двигатель мощностью 80 лошадиных сил и пятиступенчатая механика. Цены на авто начинаются от 748 тысяч рублей. Продажи стартовали 9 февраля. 

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