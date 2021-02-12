Первое в России дело о смерти от укусов собак дошло до суда

Следователи передали в суд уголовное дело о халатности чиновника мэрии Красноярска, которая привела к смерти человека от укусов собак, это первое в России дело о нападении собак на человека, дошедшее до суда, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, недобросовестное и небрежное отношение к службе руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска Евгения Петрюка привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в Красноярске. Собаки нанесли травмы взрослому и маленькому мальчику, а также загрызли насмерть четырех взрослых.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и уголовное дело будет направлено в суд. Чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее глава городской общественной палаты Сергей Волков писал, что проблема гораздо глубже, чем просто бездействие городских властей. Так, по его словам, депутаты Заксобрания не передали полномочия по обращению с безнадзорными животными городу и денег на это тоже нет.