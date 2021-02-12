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Студенты-медики пожаловались на перебои со стипендиями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Студенты медицинских вузов пожаловались на несвоевременную выплату стипендий, задержки коснулись в том числе университетов в регионах Сибири.

Представитель Всероссийского студенческого союза сообщил «Известиям», что, по данным на пятницу, до 40 тысяч студентов медицинских вузов в стране до сих пор не получили январские стипендии. Минобр и Минздрав не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

«Все выплатили, задержка была пару дней», – сообщил Sibnet.ru в пятницу студент НГМУ. По словам студентки СибГМУ (Томск), задержка действительно была, но на текущий момент деньги выплатили: кому-то частями, кому-то сразу.

По информации студентов, задержки не коснулись медфакультета НГУ. Новосибирцы сообщили, что, по их данным, денег еще не получили их коллеги из Ижевска.

Ранее студенты Сеченовского университета распространили петицию с требованием пересмотреть стоимость обучения в связи с переходом на дистанционку на фоне пандемии коронавируса.

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