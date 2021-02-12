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Четырехсекундный эпизод «Форсажа» готовили восемь месяцев. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Режиссер девятого «Форсажа» Джастин Лин опубликовал в Twitter видео со съемок четырехсекундного эпизода из фильма, который готовили восемь месяцев.

«Восемь месяцев подготовки. Четыре дня изготовления. Уничтожено три машины. Работают более сотни самых преданных своему делу и талантливых сотрудников. Лучшая работа в мире», — написал Лин в Twitter.

В сложном эпизоде из «Форсажа» участвуют главные герои фильма — Доминик Торетто (Вин Дизель) и Летти Ортис (Мишель Родригес). Судя по ролику, это будет экшен с погоней.

В «Форсаже 9» Доминик встретится со своим братом, который будет работать на его главного врага — Сайфер (Шарлиз Терон). Семье Торетто вновь придется спасать мир.

Премьера фильма должна была состояться весной 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на год. Зрители увидят «Форсаж 9» в кинотеатрах 27 мая.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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