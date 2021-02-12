Четырехсекундный эпизод «Форсажа» готовили восемь месяцев. ВИДЕО

Режиссер девятого «Форсажа» Джастин Лин опубликовал в Twitter видео со съемок четырехсекундного эпизода из фильма, который готовили восемь месяцев.

«Восемь месяцев подготовки. Четыре дня изготовления. Уничтожено три машины. Работают более сотни самых преданных своему делу и талантливых сотрудников. Лучшая работа в мире», — написал Лин в Twitter.

One 4 second shot in #F9. 8 months of prep. 4 days of production. 3 cars destroyed. Work from over a hundred of the most dedicated and talented crew. Best job in the world! pic.twitter.com/QK4wNYvAhE — Justin Lin (@justinlin) February 7, 2021

В сложном эпизоде из «Форсажа» участвуют главные герои фильма — Доминик Торетто (Вин Дизель) и Летти Ортис (Мишель Родригес). Судя по ролику, это будет экшен с погоней.

В «Форсаже 9» Доминик встретится со своим братом, который будет работать на его главного врага — Сайфер (Шарлиз Терон). Семье Торетто вновь придется спасать мир.

Премьера фильма должна была состояться весной 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на год. Зрители увидят «Форсаж 9» в кинотеатрах 27 мая.