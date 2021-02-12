Дуров рассказал о рекламе и личных данных в Telegram

Личные данные пользователей мессенджера Telegram не будут использоваться для рекламного таргетинга, а в приватных и групповых чатах никогда не появится реклама, пообещал основатель сервиса Павел Дуров.

«Мы считаем, что собирать личные данные пользователей для таргетинга аморально. Нам нравится подход думающих о конфиденциальности сервисов, <...> которые осуществляют монетизацию без сбора информации о пользователях», — написал Дуров в своем канале.

Он заверил, что рекламы не будет в приватных и групповых чатах. Показ рекламы коснется массовых публичных Telegram-каналов, число подписчиков которых может достигать миллионов и которые «имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями».

«Если мы вводим рекламу по каналам "один ко многим", она будет контекстной — на основе темы канала, а не на основе каких-либо пользовательских данных», — заявил Дуров.