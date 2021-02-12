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Европарламент потребовал остановить Белорусскую АЭС

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белорруссии

Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.

Запуск АЭС позволит Белоруссии беспрепятственно экспортировать электричество в страны Евросоюза, чему активно пытаются воспрепятствовать Литва и Польша.

«Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности», — приводит ТАСС резолюцию Европарламента.

Белорусская станция построена Россией по типовому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.

Группа экспертов ЕС сейчас проводит стресс-тесты АЭС, чтобы подтвердить высший уровень безопасности станции.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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