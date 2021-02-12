Европарламент потребовал остановить Белорусскую АЭС

Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.

Запуск АЭС позволит Белоруссии беспрепятственно экспортировать электричество в страны Евросоюза, чему активно пытаются воспрепятствовать Литва и Польша.

«Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности», — приводит ТАСС резолюцию Европарламента.

Белорусская станция построена Россией по типовому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.

Группа экспертов ЕС сейчас проводит стресс-тесты АЭС, чтобы подтвердить высший уровень безопасности станции.