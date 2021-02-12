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Нуждающихся в жилье россиян впишут в единый реестр

Источник:
«Известиям»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти создадут единый реестр россиян, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Речь идет о пострадавших в результате аварий вынужденных переселенцах, выезжающих из Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах ВОВ и боевых действий.

Сегодня Министерство строительства России выделяет федеральные средства по общей заявке от субъекта, а не адресно каждому нуждающемуся гражданину.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — рассказали «Известиям» в Минстрое.

Сейчас нет точных данных о том, сколько в России граждан, имеющих право на жилищную поддержку в той или иной форме. Учет ведется разными структурами.

По приблизительной оценке, всего помощи в приобретении жилья ждут около 4 миллионов семей. Чтобы обеспечить квартирами нужно 9 триллионов рублей.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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