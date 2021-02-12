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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Школьный охранник избил ученика в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Видео, где охранник школы №211 жестко задерживает и бросает на пол мальчика, разошлось по соцсетям. СУ СКР по Новосибирской области и прокуратура региона проверят обстоятельства инцидента.

В четверг в Сети появилось полуминутное видео, где школьный охранник жестко задерживает мальчика – хватает за шею, догоняет, швыряет на пол. Ребенок в ответ кричит: «Я ничего не сделал!».

«Между учеником школы и охранником возник конфликт, в ходе которого были нарушены права несовершеннолетнего», – сообщила прокуратура Новосибирской области. В обстоятельствах ЧП также разберется региональное управление Следственного комитета.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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