Школьный охранник избил ученика в Новосибирске

Видео, где охранник школы №211 жестко задерживает и бросает на пол мальчика, разошлось по соцсетям. СУ СКР по Новосибирской области и прокуратура региона проверят обстоятельства инцидента.

В четверг в Сети появилось полуминутное видео, где школьный охранник жестко задерживает мальчика – хватает за шею, догоняет, швыряет на пол. Ребенок в ответ кричит: «Я ничего не сделал!».

«Между учеником школы и охранником возник конфликт, в ходе которого были нарушены права несовершеннолетнего», – сообщила прокуратура Новосибирской области. В обстоятельствах ЧП также разберется региональное управление Следственного комитета.