Россия откажется от восьмерки в междугородних звонках

Минцифры опубликовало проект приказа — с 2025 года использовать вместо цифры «8» при междугородних звонках цифру «0», при международных — «00», соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) — осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00», — говорится в документе.

На втором этапе с 2025 по 2028 год предлагается перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Сейчас в России используется открытый план: набирать номера телефонов при внутригородских соединениях можно без кода города, используя только пяти-, шести- или семизначный номер.

Также проект закрепит номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».