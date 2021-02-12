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Россия откажется от восьмерки в междугородних звонках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры опубликовало проект приказа — с 2025 года использовать вместо цифры «8» при междугородних звонках цифру «0», при международных — «00», соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) — осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00», — говорится в документе.

На втором этапе с 2025 по 2028 год предлагается перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Сейчас в России используется открытый план: набирать номера телефонов при внутригородских соединениях можно без кода города, используя только пяти-, шести- или семизначный номер.

Также проект закрепит номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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