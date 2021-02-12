НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева

Источник:
ТАСС
522 9
Фото: © United Nations

Германия и Франция перестали быть посредниками в урегулировании конфликта в Донбассе и стали соучастниками творимых Украиной преступлений, заявил в постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — цитирует ТАСС постпреда России.

Небензя обратился к участникам заседания с вопросом, готовы ли представители западных стран недвусмысленно потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по минским соглашениям.

«Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства», — сказал он.

Еще по теме
Россия пригрозила Евросоюзу «зеркалом» за новые санкции
Лукашенко оценил поддержку России
Россия отвергла концепцию «ограниченной ядерной войны»
Байден и Си Цзиньпин обсудили мировую катастрофу
смотреть все
Политика #Мир
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева
Путин отложил прививку от коронавируса
Минфин занял недостающие деньги у россиян
Новая Niva Travel предстала в рекламе в двух ипостасях
Подробности
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
Байкал стал ловушкой для космической информации
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первое в России дело о смерти от укусов собак дошло до суда
Сибирь 12.02.2021 11:40
Студенты-медики пожаловались на перебои со стипендиями
Сибирь 12.02.2021 11:14
Власти потребовали от «Норникеля» 494 млн рублей за ущерб животным
Сибирь 12.02.2021 10:53
Школьный охранник избил ученика в Новосибирске
Сибирь 12.02.2021 09:42
Самое популярное
Китай похоронил танковую промышленность Украины
4770
Защита Кляйна попросила остановить следствие на время лечения
4592
Игрокам представили симулятор путешествия в плацкарте по Сибири
4292
Полностью обнаженная Ратаковски назвала себя богиней плодородия
3640
Обсуждение (9)
Картина дня
Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева
Путин отложил прививку от коронавируса
Минфин занял недостающие деньги у россиян
Новая Niva Travel предстала в рекламе в двух ипостасях
Актуальные темы
Дорожные войны
39
Раскопали в Сибири
66
На грани науки
113
Человек и еда
51
О любви и нравах
84
Подробности
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
Байкал стал ловушкой для космической информации
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
Sibnet.Ru