Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева

Германия и Франция перестали быть посредниками в урегулировании конфликта в Донбассе и стали соучастниками творимых Украиной преступлений, заявил в постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — цитирует ТАСС постпреда России.

Небензя обратился к участникам заседания с вопросом, готовы ли представители западных стран недвусмысленно потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по минским соглашениям.

«Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства», — сказал он.