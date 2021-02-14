Борреля назвали «девственником» после встречи с Лавровым

«Поединок» между главой МИД России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем закончился сокрушительным поражением последнего. Представитель ЕС во время визита в Москву выглядел «девственником», пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

Боррель находился в Москве с визитом 4-6 февраля. Одной из целей визита была демонстрация поддержки Брюсселем оппозиционера Алексея Навального. Россия восприняла это, как вмешательство во внутренние дела страны. После визита Боррель назвал совместную пресс-конференцию с Лавровым «агрессивной».

«Когда вы встречаетесь с Лавровым, вы либо отказываетесь от совместной пресс-конференции с ним, потому что знаете, что он будет грубым, агрессивным и блистательно язвительным, либо, в свою очередь, готовите ответ, но на свой страх и риск», — цитирует Le Figaro слова экс-посла Франции в США Жерара Аро.

Лассер считает, что причина провала визита Борреля в Москву кроется в слабости лидеров ЕС, «которые недооценивают цинизм режима Владимира Путина и переоценивают свою способность дать на него ответ». На стратегическом уровне приоритеты Москвы — Пекин и Вашингтон, а не Брюссель, Берлин или Париж, полагает она.

«Боррель предложил лидерам ЕС санкции против Кремля. У Европы есть один реальный экономический рычаг — газопровод "Северный поток — 2". Но Ангела Меркель предпочтет утопиться в Балтийском море, чем отказаться от него...», — заключила обозреватель Le Figaro.