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Минфин занял недостающие деньги у россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Российский Минфин продал максимальный рекордный с начала года объем облигаций федерального займа, по итогам трех размещений бюджет пополнился почти на 50 миллиардов рублей.

На первом аукционе ведомство распродало 10-летний «классический» выпуск государственных облигаций на сумму в 28,8 миллиардов рублей, пишет Bloomberg. На втором аукционе были выкуплены пятилетние ценные бумаги общей стоимостью на 16,2 миллиарда рублей.

В ходе третьего размещения Минфин реализовал десятилетние инфляционные облигации на сумму в 4,4 миллиарда рублей. Всего с начала года государство заняло на рынке государственного долга порядка 109 миллиардов рублей, отмечают эксперты.

При этом квартальный план Минфина намного серьезнее — государство рассчитывает занять порядка триллиона рублей, эти деньги пойдут на исполнение бюджета. Однако спрос на российский госдолг в последнее время падает.

Государственные облигации являются инструментом сохранения и накопления денежных средств, их главное преимущество — доход гарантируется государством, поэтому они считаются самым надежным средством вложения денег.

Дл покупки ОФЗ гражданину требуется открыть брокерский счет, на котором облигации будут учитываться, затем перевести на него денежные средства и подать поручение на покупку ценных бумаг. Посредниками между инвесторами и государством выступают крупные банки. 

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