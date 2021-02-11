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Путин отложил прививку от коронавируса

Источник:
Коммерсант
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин отложил вакцинацию от коронавирусной инфекции, поскольку у него есть прививочный план, а ставить несколько вакцин одновременно нельзя. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями российских СМИ.

По словам Путина, в его прививочный план входят вакцинация от гриппа и пневмококка, поэтому ему нужно посоветоваться с врачами, когда лучше сделать прививку от коронавируса. Президент допустил, что поставит прививку от коронавируса в конце лета или даже осенью.

Таким образом, двухнедельный карантинный режим для всех встречающихся с Путиным будет сохраняться. Кроме этого, для таких людей сохраняется обязательное тестирование на коронавирус. Сейчас большинство встреч президент проводит онлайн.

В декабре 2020 года Путин заявил на большой пресс-конференции, что не сделал прививку от коронавируса из-за ограничений по возрасту — в тот момент вакцину могли поставить только людям в возрасте от 18 до 60 лет, тогда как главе государства исполнилось 68 лет.

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