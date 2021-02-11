Новый стандарт Wi-Fi «перекроет» российский 5G

Новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России, сообщил замдиректора научно-технического центра Научно-исследовательского института радио Евгений Девяткин.

Эксперт отметил, что на рассматриваемый для развертывания сетей пятого поколения в России диапазон 6 ГГц (6425–7100 МГц) претендует Wi-Fi 6E — улучшенная версия предыдущей технологии беспроводной связи, позволяющая передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

«За использование верхнего поддиапазона 6 ГГц ведется конкурентная борьба между двумя стандартизирующими организациями: Институтом инженеров электротехники и электроники (отвечает за развитие технологии Wi-Fi) и консорциумом, разрабатывающим спецификации для мобильной связи (отвечает за развитие технологии 5G)», — пояснил Девяткин.

Использование Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной и той же территории невозможно из-за взаимных помех. На сегодня в некоторых странах верхняя часть диапазона 6 ГГц предлагается для 5G, а нижняя часть — для Wi-Fi 6E.

Окончательное решение о распределении частот под 5G примут на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году. Отмечается, что решение участников грядущей конференции повлияет на развитие сетей пятого поколения во всем мире.