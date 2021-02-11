НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Представлен 5G-модем с рекордной скоростью интернета

Источник:
Sibnet.ru
203 0
Фото: © Qualcomm

Qualcomm представила флагманский модем Snapdragon X65 с поддержкой 5G. Новинка работает на скорости 10 Гбит/с при пиковой загрузке, что является рекордным значением, сообщается на официальном сайте компании.

Snapdragon X65 стал первым в мире модемом 5G, обеспечивающим такую высокую скорость передачи данных. Действующий рекорд составляет 7,7 Гбит/с. При этом подчеркивается, что современные сети 5G пока не могут поддерживать такие скорости.

Еще одной особенностью нового модема является обновляемая архитектура — новые функции и возможности могут добавляться программным путем с помощью обновления прошивки. В перспективе Snapdragon X65 5G доведут до требований стандарта 3GPP 16.

Данный стандарт предназначен для масштабного развертывания сетей 5G и включает поддержку самых последних технологий. Ожидается, что на рынок Snapdragon X65 5G выйдет в конце 2021 года.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Google Chrome откажется работать на старых компьютерах
Россиянам пообещали цифровые «фукусимы»
смотреть все
Технологии #Интернет
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Путин отложил прививку от коронавируса
Россия пригрозила Евросоюзу «зеркалом» за новые санкции
Мутко предложил урезать программу льготной ипотеки
Торговые сети сообщили о проблемах с поставками бананов
Подробности
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
Байкал стал ловушкой для космической информации
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
Сибирь 11.02.2021 19:47
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
Сибирь 11.02.2021 17:56
Томский дворник ответил цитатой Beatles на вопрос о любви
Сибирь 11.02.2021 16:47
Аквапарк в Новосибирске назвал дату открытия после скандала
Сибирь 11.02.2021 16:05
Самое популярное
Китай похоронил танковую промышленность Украины
4642
Защита Кляйна попросила остановить следствие на время лечения
4473
Игрокам представили симулятор путешествия в плацкарте по Сибири
3892
Полностью обнаженная Ратаковски назвала себя богиней плодородия
3346
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин отложил прививку от коронавируса
Россия пригрозила Евросоюзу «зеркалом» за новые санкции
Мутко предложил урезать программу льготной ипотеки
Торговые сети сообщили о проблемах с поставками бананов
Актуальные темы
Правила жизни
191
Коронакризис
2167
Экзамены
27
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
78
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
39
Явлинский обвинил Навального в вождизме и популизме
31
Треть россиян оказалась без доступа к чистой воде
30
Политолог рассказал о брошенном Путину вызове
30
Штрафы за неповиновение силовикам резко вырастут
29
Возобновлены работы по укладке «Северного потока — 2»
Sibnet.Ru