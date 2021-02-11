Представлен 5G-модем с рекордной скоростью интернета

Qualcomm представила флагманский модем Snapdragon X65 с поддержкой 5G. Новинка работает на скорости 10 Гбит/с при пиковой загрузке, что является рекордным значением, сообщается на официальном сайте компании.



Snapdragon X65 стал первым в мире модемом 5G, обеспечивающим такую высокую скорость передачи данных. Действующий рекорд составляет 7,7 Гбит/с. При этом подчеркивается, что современные сети 5G пока не могут поддерживать такие скорости.

Еще одной особенностью нового модема является обновляемая архитектура — новые функции и возможности могут добавляться программным путем с помощью обновления прошивки. В перспективе Snapdragon X65 5G доведут до требований стандарта 3GPP 16.

Данный стандарт предназначен для масштабного развертывания сетей 5G и включает поддержку самых последних технологий. Ожидается, что на рынок Snapdragon X65 5G выйдет в конце 2021 года.