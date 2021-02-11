Motorola выпустит ударопрочные смартфоны

Компания Motorola вернет на рынок защищенные от внешнего воздействия смартфоны. Партнером производителя станет британская Bullit Group, владеющая брендами ударопрочных телефонов Cat, Kodak и Land Rover.

Альянс займется разработкой защищенных пыли и влаги телефонов под брендом Moto. Все смартфоны будущей линейки получат и ударопрочность, говорится в совместном заявлении компаний.

Последним смартфоном Motorola, в котором была заявлена повышенная прочность, был Moto Z2 Force с небьющимся экраном из многослойного полимера. Аппарат был представлен в 2017 году.

Ожидается, что более подробная информация о новом защищенном телефоне Moto будет раскрыта весной 2021 года.