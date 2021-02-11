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Motorola выпустит ударопрочные смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Photograph by Greg O'Beirne / CC BY 2.5

Компания Motorola вернет на рынок защищенные от внешнего воздействия смартфоны. Партнером производителя станет британская Bullit Group, владеющая брендами ударопрочных телефонов Cat, Kodak и Land Rover.

Альянс займется разработкой защищенных пыли и влаги телефонов под брендом Moto. Все смартфоны будущей линейки получат и ударопрочность, говорится в совместном заявлении компаний.

Последним смартфоном Motorola, в котором была заявлена повышенная прочность, был Moto Z2 Force с небьющимся экраном из многослойного полимера. Аппарат был представлен в 2017 году.

Ожидается, что более подробная информация о новом защищенном телефоне Moto будет раскрыта весной 2021 года.

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