Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца

Певица и вдова Михаила Круга Ирина рассказала собственную версию событий, произошедших в ночь убийства артиста в 2002 году. По ее словам, она могла повлиять на исход трагедии.

Вечером 30 июня супруги находились дома вместе с матерями Ирины и Михаила, а также детьми, рассказала певица в эфире телеканала «Россия». Он отметила, что никто не знал, что к ним приедет ее мать — женщина должна была ночевать на третьем этаже дома.

Там никто никогда не оставался, именно поэтому его выбрали убийцы — они проникли в дом до того, как супруги вернулись. Круг предположила, что убийцы хотели осуществить задуманное, когда вся семья уснет на втором этаже.

«Что они хотели — убить всю семью, когда мы уснем? Что хотели эти люди — я не знаю, я не могу знать. Но то, что что-то пошло не так, это однозначно», — пояснила певица и призналась, что растерялась, увидев, как на ее мать напали.

Однако артистка смогла позвать на помощь. Круг отметила, что много раз проигрывала события той ночи в голове — если бы она закрыла дверь и убежала, она потеряла бы мать. Если бы супруга Круга осталась на месте, то убить могли и ее, а затем уже и всех людей, находившихся в доме.

Она решила выбежать и позвать на помощь, чем спасла остальных членов семьи. Круг отметила, что убийцы стреляли в нее, а также супруга Михаила. В этой ситуации единственным верным путем было бежать и звать на помощь.

Убийство Михаила Круга произошло в его доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. В 2019 году Следственный комитет назвал имя убийцы артиста — им оказался член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, которого застрелили в 2003 году.