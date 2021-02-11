Renault раскрыла моторы нового Duster для России

Французская компания Renault официально презентовала кроссовер Duster для российского рынка: если экстерьер был предствлен еще в прошлом году, то сейчас раскрыли линейку моторов и интерьер.

Duster второго поколения получил новый кузов. Он стал более жестким и прочным. Автомобиль немного увеличился в размерах. Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными.

Renault Duster предложат с новым 1,33-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, которым оснащают купе-кроссовер Arkana и обновленный Kaptur. Кроме того, кроссовер будут оснащать с 1,6-литровым мотором мощностью 114 и 117 лошадиных сил, а также 143-сильным агрегатом объемом 2.0 литра. Также доступен 1,5-литровый турбодизель мощностью 109 лошадиных. Коробки предусмотрены механические и вариатор. Привод — передний и полный.

Машина получила новое рулевое управление, систему помощи при трогании в гору, функцию отключения системы стабилизации. Кроме того, автомобиль можно заказать с шестью подушками безопасности, обогревом руля, системой дистанционного запуска двигателя обогревом форсунок омывателя, а также подогревом передних и задних сидений и камерой заднего вида.

В салоне появились новые эргономичные сиденья, трехспицевый мультируль с регулировкой по высоте и вылету, дополнительные ниши для хранения мелочей, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, новый блок климатической системы, пять USB-разъемов.

Цены и комплектации нового Renault Duster для России будут объявлены в конце февраля.