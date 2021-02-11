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Мутко предложил урезать программу льготной ипотеки

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Программу льготной ипотеки под 6,5% после 1 июля 2021 года нужно продлить, но при этом прекратить в тех регионах, где цены выросли особенно сильно, заявил гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает», — сказал Мутко в интервью телеканалу РБК.

По словам чиновника, программа льготной ипотеки задумывалась не столько как механизм поддержки застройщиков, сколько как мера для поддержки граждан, у которых упали доходы. При этом рост цен на жилье более чем на 19% делает программу выгодной только застройщику.

Прошлый год стал рекордным для российского ипотечного рынка, было выдано кредитов на сумму 4,3 триллиона рублей. Россиянам выдали более 345 тысяч льготных ипотечных кредитов в рамках программы, запущенной с мая 2020 года.

В рамках этой программы государство субсидирует ставки по кредитам выше 6,5% годовых на квартиры в новостройках с первоначальным взносом от 15%. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года, но потом ее продлили до 1 июля 2021 года.

Спрос на ипотеку под влиянием льготной программы привел к росту цен. Так, по данным Центробанка за девять месяцев прошлого года стоимость жилья на первичном рынке выросла на 10%.

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