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Лукашенко оценил поддержку России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Содействие России в непростых для Белоруссии условиях имело для Минска важнейшее значение, заявил президент Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

«При этом подчеркну: данная позиция России — не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций», — цитирует главу государства Агентство телевизионных новостей.

Он также подчеркнул, что от взаимодействия Минска и Москвы зависит мирное и стабильное будущее всего региона. Лукашенко отметил, что Белоруссия будет выступать за дальнейшую экономическую интеграцию с Россией.

Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, форум продлится два дня. Общая численность участников мероприятия составляет 2,7 тысячи человек.

Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет.

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