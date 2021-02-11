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Следователь-маньяк сбежал из тюрьмы на Кипре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Бывший следователь из Республики Алтай Александр Сатлаев сбежал из центральной тюрьмы Никосии на Кипре, где отбывал наказание за нападение на девушку, сообщили местные СМИ.

В Республике Алтай и Алтайском крае Сатлаев хорошо известен. Еще работая следователем, в Горно-Алтайске в 2013 году он нападал на женщин и насиловал их. Он держал в страхе город несколько недель, однако в итоге его личность установили, поймали и осудили, в 2019 году он подал заявление об условно-досрочном освобождении и вышел на свободу.

В том же году он изнасиловал девушку в Барнауле, после этого сбежал и через Казахстан выехал в Северный Кипр. Он выбрал именно эту страну, потому что из-за отсутствия дипломатических отношений с России ему не грозит выдача на родину, где он объявлен в федеральный розыск.

Но и на Кипре Сатлаев успел «отличиться». В городе Кириния он напал на девушку и выхватил у нее сумочку с деньгами. Первоначально заявлялось, что он пытался надругаться и над ней, но в суде эта версия не была подтверждена.

Его приговорили к четырем годам тюрьмы, но 8 февраля он сбежал. Судя по записям камер наружного видеонаблюдения, он скрылся в лесном массиве.

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