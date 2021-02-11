Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты

Институт цитологии и генетики, чья сотрудница пожаловалась президенту Владимиру Путину на маленькую зарплату, выполняет отчетные критерии, средняя зарплата в 2020 году была 67 тысяч рублей, сообщил директор учреждения Алексей Кочетов.

Генетик Анастасия Проскурина рассказала Путину, что ее зарплата старшего научного сотрудника в ИЦиГе составляет 25 тысяч рублей в месяц, с надбавками — 32 тысячи рублей. Зарплаты научных сотрудников после указа президента должны составлять до 200% от средней зарплаты по региону.

Средняя зарплата научных сотрудников в 2020 году составила 67,2 тысячи рублей в месяц: у главных, ведущих и старших научных сотрудников — 86,5 тысячи рублей, у мнс и научных сотрудников — 53,7 тысячи рублей.

Средняя зарплата по Новосибирской области в прошлом году была 35 тысяч рублей, двойная — 70 тысяч рублей.

Директор института подчеркнул, что при расчете средней зарплаты не учитывались выплаты по грантам РФФИ. В 2020 году они составили более 87 миллионов рублей. Эти деньги распределяют грантодержатели.

Оклад у старших научных сотрудников по тарифной сетке — действительно около 25 тысяч рублей. Это фиксированная сумма, к которой добавляют 6 тысяч из стимулирующего фонда. Также ученым выплачивается годовая премия по показателям результативности научного труда (ПРНД).