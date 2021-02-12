Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа

Российские власти нашли работу для новой версии легендарного «кукурузника» — ЛМС-901 «Байкал». Разработанные в Сибири самолеты должны составить основу новой мощной авиакомпании, создаваемой для азиатской части страны, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

Новая компания объединит множество авиапредприятий, работающих на востоке страны. Она охватит сетью маршрутов огромную территорию. Причем упор будет сделан на местные линии. Господдержка позволит снизить стоимость билетов, централизованно обучить летный состав, приобрести самолеты.

«Тут как раз начинаются проблемы — у нас их в некоторых классах просто нет. Малых отечественных самолетов, если мы не будем вспоминать По-2, сейчас практически не существует», — сказал Трутнев в интервью «Известиям».

ЛМС-901 «Байкал» перевозит девять пассажиров. Максимальный взлетный вес самолета — 4800 килограммов. Дальность — до 3 тысяч километров. Крейсерская скорость — 300 километров в час.

Идея о покупке зарубежной техники сразу же отмели. Западные страны может быть и продадут России самолеты. «А потом они нам объявят санкции и скажут: "Спасибо за покупку, но запчасти мы вам не поставим ". Это первое. Второе — нам нельзя терять компетенции, это просто недопустимо. Мы всегда умели строить самолеты. Сегодня наши военные самолеты уходят аж в шестое поколение», — отметил вице-премьер.

«Есть вещи, которые я с трудом понимаю. Как мы можем сделать современный истребитель, который сложнее на порядок, и не можем построить машину, которая просто перевозит полтора десятка пассажиров из точки А в точку Б? Уверен, что мы это можем, просто в отличие от военного авиастроения этому уделялось меньше внимания», — считает вице-премьер.

Летающий автобус

Трутнев рассчитывает, что нишу массового самолета для местных перевозок взамен легендарного «кукурузника» Ан-2 займет ЛМС-901 «Байкал». Его серийное производство должны развернуть на Улан-Удэнском авиационном заводе в 2023 году.

Замена «кукурузнику» изначально разрабатывалась новосибирскими специалистами в СибНИА. Они создали цельнокомпозитный образец ТВС-2ДТС. Но Минпромторг отказался от запуска в серийное производство этого самолета, и передал разработку компании «БайкалИнжиниринг», которая разработала ЛМС-901.

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«Я должен честно признаться, что стараюсь поддержать выпуск самолета "Байкал" в Улан-Удэ. Самолет я видел, мы его показывали президенту на последнем Восточном экономическом форуме. Правда, еще надо научиться их делать и построить достаточное количество, чтобы покрыть Дальний Восток», — уточнил вице-премьер.

По его словам, «есть Л-410 в его локализованной на территории России версии, но "Байкал" выигрывает по ряду характеристик». «Он требует меньшую полосу, у него выше дальность, меньше стоимость летного часа. Для меня имеет немалое значение и то, что он будет строиться на Дальнем Востоке», — пояснил Трутнев.

Пополнить парк новой авиакомпании планируется и вертолетами. В Приморье сейчас идет работа над средним вертолетом Ка-62. «Но с ними та же проблема, что и с самолетами. Мы умеем все большое и не умеем ничего маленького», — посетовал вице-премьер.