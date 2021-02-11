Обнаружен самый дальний объект Солнечной системы

Обнаруженный астрономами в 2018 году объект 2018 AG37, получивший имя Farfarout, оказался самым удаленным объектом из всех наблюдаемых в Солнечной системе. Космическое тело на днях официально занесли в электронный Циркуляр малых планет.

Впервые Farfarout заметили с помощью телескопа Subaru на Гавайях, но тогда исследователи не смогли назвать расстояние до объекта и вычислить его орбиту. Теперь астрономы уточнили все параметры 2018 AG37 с помощью международной обсерватории Gemini.

Farfarout находится в 132 раза дальше от Солнца, чем Земля. Для сравнения, Плутон находится на расстоянии 39 астрономических единиц от Солнца. На сегодня это самый удаленный объект Солнечной системы, зафиксированный наблюдателями.

Согласно расчетам, диаметр Farfarout составляет около 400 километров, полный оборот вокруг Солнца занимает у этого небесного тела около тысячи лет. При этом его орбита сильно вытянута — например, в самой дальней точке объект находится в 175 астрономических единицах от Солнца.