Томский дворник ответил цитатой Beatles на вопрос о любви

Журналисты томского телеканала провели опрос среди горожан ко Дню всех влюбленных. Звездой видео стал 70-летний дворник Виталий, который процитировал Beatles и рассказал, что в праздник планирует читать Алана Уотса.

Видео опроса опубликовал томский канал «ТВ2». Журналисты спросили горожан, верят ли они в любовь, планируют ли отмечать День всех влюбленных и нуждается ли любовь в материальном подтверждении.

«Can't buy me love, everybody tells me so – Beatles пели. Любовь не купишь», – ответил 70-летний мужчина, представившийся Виталием, который наводил порядок на Новособорной площади.

Дворник добавил, что обязательно отметит 14 февраля – в этот день он будет читать книгу Алана Уотса «Путь Дзен».