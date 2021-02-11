Байден и Си Цзиньпин обсудили мировую катастрофу

Конфронтация Китая и Соединенных Штатов станет катастрофой для всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Главы государств пообщались впервые.

«Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира», — цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. По его словам, сотрудничество между Пекином и Вашингтоном пойдет на пользу двум сторонам.

Си Цзиньпин также призвал Вашингтон уважать ключевые интересы КНР. «Вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном, — это внутренние дела Китая, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью страны», — подчеркнул председатель КНР.

В свою очередь, Байден обсудил с китайским лидером борьбу с распространением нового коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире. Об этом говорится в обнародованном письменном заявлении Белого дома.

Президент США также заявил своему собеседнику, что будет совместно работать с Китаем, когда это принесет выгоду американскому народу. При этом он выразил обеспокоенность по поводу «принудительных и несправедливых экономических практик» Пекина, а также репрессивных мер.