Бузова открыла душу в новой песне «Грустный трек»

Ольга Бузова спела о расставании с Давидом Манукяном (Dava) в песне «Грустный трек», ведущая призналась, что написала текст композиции сама.

Премьера релиза состоялась в ночь на 12 февраля. Бузова рассказала в Instagram, что вложила всю свою душу в песню, пока ее писала. И попросила поклонников разделить с ней ее чувства.

В «Грустном треке» ведущая рассказала о разочаровании от последних отношений. В тексте явно имеется ввиду разрыв с блогером Давидом Мануканом.

«Смотря на наше фото, я возвращаюсь в 19 год, где мы влюбленные, как дети, верили, что это вряд ли когда-то пройдет», — поет Бузова.

Несколькими днями ранее Dava выпустил песню «Обнулила нас». Поклонники также посчитали, что трек обращен к Ольге Бузовой.

После музыкального диалога между Бузовой и Давой поклонники только укрепились во мнении, что их разрыв — пиар. Преданные фанаты пары верят, что бывшие возлюбленные вскоре воссоединятся.