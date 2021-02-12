НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Бузова открыла душу в новой песне «Грустный трек»

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Ольга Бузова спела о расставании с Давидом Манукяном (Dava) в песне «Грустный трек», ведущая призналась, что написала текст композиции сама.

Премьера релиза состоялась в ночь на 12 февраля. Бузова рассказала в Instagram, что вложила всю свою душу в песню, пока ее писала. И попросила поклонников разделить с ней ее чувства.

В «Грустном треке» ведущая рассказала о разочаровании от последних отношений. В тексте явно имеется ввиду разрыв с блогером Давидом Мануканом.

«Смотря на наше фото, я возвращаюсь в 19 год, где мы влюбленные, как дети, верили, что это вряд ли когда-то пройдет», — поет Бузова.

Несколькими днями ранее Dava выпустил песню «Обнулила нас». Поклонники также посчитали, что трек обращен к Ольге Бузовой.

После музыкального диалога между Бузовой и Давой поклонники только укрепились во мнении, что их разрыв — пиар. Преданные фанаты пары верят, что бывшие возлюбленные вскоре воссоединятся.

Еще по теме
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
Бурунов и Монеточка перепели «Белые розы» и выпустили клип
Клара Новикова из «Аншлага» выступит в Новосибирской филармонии
Бузова анонсировала «Грустный трек» сразу после премьеры песни Давы
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева
Путин отложил прививку от коронавируса
Минфин занял недостающие деньги у россиян
Новая Niva Travel предстала в рекламе в двух ипостасях
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первое в России дело о смерти от укусов собак дошло до суда
Сибирь 12.02.2021 11:40
Студенты-медики пожаловались на перебои со стипендиями
Сибирь 12.02.2021 11:14
Власти потребовали от «Норникеля» 494 млн рублей за ущерб животным
Сибирь 12.02.2021 10:53
Школьный охранник избил ученика в Новосибирске
Сибирь 12.02.2021 09:42
Самое популярное
Китай похоронил танковую промышленность Украины
4770
Защита Кляйна попросила остановить следствие на время лечения
4592
Игрокам представили симулятор путешествия в плацкарте по Сибири
4292
Полностью обнаженная Ратаковски назвала себя богиней плодородия
3640
Обсуждение (0)
Картина дня
Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева
Путин отложил прививку от коронавируса
Минфин занял недостающие деньги у россиян
Новая Niva Travel предстала в рекламе в двух ипостасях
Актуальные темы
Дела Навального
204
Бывший СССР
36
Человек и космос
90
Русские машины
40
Климатические войны
43
Подробности
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
Байкал стал ловушкой для космической информации
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
Sibnet.Ru