«Оптимисты»: опасная любовь в разгар Карибского кризиса

Новый сезон шпионского детектива «Оптимисты», где государственные тайны переплетаются с тайнами героев, выходит на канале «Россия» 15 февраля. Во второй части сериала судьба всего мира будет зависеть от отношений главных героев в исполнении Сергея Безрукова и Елизаветы Боярской.

Актриса Елизавета Боярская:

«Не знаю, как вы, мы — артисты и создатели очень ждали «Оптимистов». Ужасно интересно, что получилось. Ибо вложен в эту историю пуд любви! Хотя даже больше»

Сюжет нового сезона

События новых «Оптимистов» разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Во время служебного задания в Нью-Йорке звезда советской разведки Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли (Елизавета Боярская).

Бурному роману суждено оборваться — Нестерову необходимо срочно вернуться на Родину. Отставного разведчика определяют в аналитическую группу МИД и поручают наладить отношения с иностранной прессой.

Узнав об американских ракетах в Турции, Никита Хрущев (Владимир Чуприков) принимает решение перебросить советское ядерное оружие на Кубу. Отдел Дмитрия Нестерова оказывается в центре противостояния нависшей угрозе войны.

В это же время в Москву приезжает Алекс с мужем Филиппом, известным американским журналистом (Один Байрон). Встретившись после долгой разлуки, Нестеров и Алекс не могут сопротивляться чувствам. Влюбленные еще и сами не догадываются, что от их отношений зависит судьба всего мира.

Герои

В сериале появятся и уже знакомые герои: Рута Карловна (Северия Янушаускайте) остро переживает разлуку с сыном. Молодой дипломат Аркадий Голуб (Риналь Мухаметов) потеряет голову от новой любви.

Начальник отдела Николай Черных (Анатолий Белый) после гибели сына из «властителя жизни» превратится в одержимого мстителя. Григория Бирюкова (Владимир Вдовиченков) ждет расплата за прошлые ошибки, а Корнееву (Артем Быстров) предстоит сделать сложный нравственный выбор.

Действие сериала «Оптимисты. Новый сезон» происходит на Кубе, в Турции, США, Германии и России — в Москве и Балтийске. Поэтому к проекту привлечены иностранные артисты: роль Че Гевары исполнит известный испанский актер Андреас Муньос.

В фильме много исторических персонажей, но главные герои — не первые лица стран, а дипломаты, которые мастерски решают самые сложные политические задачи.

Премьера сериала «Оптимисты. Новый сезон» состоится 15 февраля в 21.00 на канале «Россия».