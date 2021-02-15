«Оптимисты»: опасная любовь в разгар Карибского кризиса

Новый сезон шпионского детектива «Оптимисты», где государственные тайны переплетаются с тайнами героев, выходит на канале «Россия» 15 февраля. Во второй части сериала судьба всего мира будет зависеть от отношений главных героев в исполнении Сергея Безрукова и Елизаветы Боярской.
Актриса Елизавета Боярская:
«Не знаю, как вы, мы — артисты и создатели очень ждали «Оптимистов». Ужасно интересно, что получилось. Ибо вложен в эту историю пуд любви! Хотя даже больше»
Сюжет нового сезона
События новых «Оптимистов» разворачиваются в разгар Карибского
кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Во время служебного
задания в Нью-Йорке звезда советской разведки Дмитрий Нестеров (Сергей
Безруков) влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли
(Елизавета Боярская).
Бурному роману суждено оборваться — Нестерову необходимо
срочно вернуться на Родину. Отставного разведчика определяют в аналитическую группу
МИД и поручают наладить отношения с иностранной прессой.
Узнав об американских ракетах в Турции, Никита Хрущев (Владимир Чуприков) принимает решение перебросить советское ядерное оружие на Кубу. Отдел Дмитрия Нестерова оказывается в центре противостояния нависшей угрозе войны.
В это же время в Москву приезжает Алекс с мужем Филиппом,
известным американским журналистом (Один Байрон). Встретившись после долгой
разлуки, Нестеров и Алекс не могут сопротивляться чувствам. Влюбленные еще и
сами не догадываются, что от их отношений зависит судьба всего мира.
Герои
В сериале появятся и уже знакомые герои: Рута Карловна
(Северия Янушаускайте) остро переживает разлуку с сыном. Молодой дипломат
Аркадий Голуб (Риналь Мухаметов) потеряет голову от новой любви.
Начальник отдела Николай Черных (Анатолий Белый) после
гибели сына из «властителя жизни» превратится в одержимого мстителя. Григория
Бирюкова (Владимир Вдовиченков) ждет расплата за прошлые ошибки, а Корнееву (Артем
Быстров) предстоит сделать сложный нравственный выбор.
Действие сериала «Оптимисты. Новый сезон» происходит на Кубе,
в Турции, США, Германии и России — в Москве и Балтийске. Поэтому к проекту
привлечены иностранные артисты: роль Че Гевары исполнит известный испанский
актер Андреас Муньос.
В фильме много исторических персонажей, но главные герои —
не первые лица стран, а дипломаты, которые мастерски решают самые сложные политические
задачи.
Премьера сериала «Оптимисты. Новый сезон» состоится 15
февраля в 21.00 на канале «Россия».