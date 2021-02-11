Аквапарк в Новосибирске назвал дату открытия после скандала

Аквапарк «Аквамир» откроется 12 февраля в Новосибирске после скандала вокруг смены арендатора, сообщила Sibnet.ru коммерческий директор ООО «Белая сфера Констракшн» Наталья Муханова.

Аквапарк приостановил работу 25 января из-за конфликта. Владелец аквапарка — ООО «ВДТ Строй» расторг договор с арендатором ООО «Глобал» и заключил новый с компанией ООО «Белая Сфера Констракшн». Но директор «Глобала» уверял, что расторжение было незаконным.

«Да, завтра начинаем работу. Весь персонал никого не увольняем, весь прайс сохраняется, делаем все для удобства гостей аквапарка чтобы никаких изменений не произошло», — сказала Муханова.

Она отметила, что тем, кто купил билеты до временного закрытия аквапарка, не получится ими воспользоваться. Деньги возвращает предыдущий арендатор.

По словам Мухановой, через суд будут блокироваться соцсети и сайт аквапарка, которыми пользуется прошлый арендатор. Новый арендатор уже запустил свои аккаунты в соцсетях под ником «akvapark.nsk».