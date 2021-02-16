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Детективный сериал «За час до рассвета» выходит в онлайн-кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «За час до рассвета»

Остросюжетный ретро-детектив «За час до рассвета» с Константином Хабенским выходит в онлайн-кинотеатрах 16 февраля.

Сериал «За час до рассвета» режиссера Игоря Зайцева можно посмотреть на онлайн-сервисах more.tv, Wink и КиноПоиск HD. В главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов.

Режиссер Игорь Зайцев:
«Главная интрига — это психологическое противостояние героев Бурковского и Хабенского. Один прошёл войну, для него всё чётко — по ту сторону фронта фашисты. А другой, наоборот, сражается с внутренним врагом, который всегда где-то рядом и внешне ничем не отличается от него самого».

Сюжет

Дейсвтвие сериала разворачивается в 1946 году. Молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) — человека с непростым характером, который привык добиваться целей любой ценой.

Журавлеву предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро он понимает, что война в мирное время еще запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов. Здесь чуть ли не каждый под подозрением.

Съемки

Работа над сериалом заняла полтора года. Из-за пандемии съемки пришлось прервать на три месяца. Большая часть проекта снималась в заброшенных заводских зданиях в Подмосковье.

Также съемки проходили в Твери, в знаменитом Морозовском городке (Двор Пролетарки), который помог воссоздать атмосферу маленького закрытого городка.

Это уникальное место — историко-архитектурный комплекс, который включает пятьдесят зданий из красного кирпича, построенных для «Тверской мануфактуры» известного мецената Саввы Морозова.

Во Дворе Пролетарки больше всего сцен актеры сыграли в легендарной казарме «Париж», которая на время превратилась в конспиративную квартиру.


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