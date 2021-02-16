Детективный сериал «За час до рассвета» выходит в онлайн-кинотеатрах

Остросюжетный ретро-детектив «За час до рассвета» с Константином
Хабенским выходит в онлайн-кинотеатрах 16 февраля.
Сериал «За час до рассвета» режиссера Игоря Зайцева можно
посмотреть на онлайн-сервисах more.tv, Wink и КиноПоиск HD. В главных
ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена
Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов.
«Главная интрига — это психологическое противостояние героев Бурковского и Хабенского. Один прошёл войну, для него всё чётко — по ту сторону фронта фашисты. А другой, наоборот, сражается с внутренним врагом, который всегда где-то рядом и внешне ничем не отличается от него самого».
Сюжет
Дейсвтвие сериала разворачивается в 1946 году. Молодой
лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной
жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник сам Сатана. Так прозвали
майора Шумейко (Константин Хабенский) — человека с непростым
характером, который привык добиваться целей любой ценой.
Журавлеву предстоит разобраться с орудующей в городе бандой
преступника по кличке Клещ. Очень скоро он понимает, что война в мирное время
еще запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного
разделения на своих и врагов. Здесь чуть ли не каждый под подозрением.
Съемки
Работа над сериалом заняла полтора года. Из-за пандемии съемки
пришлось прервать на три месяца. Большая часть проекта снималась в заброшенных
заводских зданиях в Подмосковье.
Также съемки проходили в Твери, в знаменитом Морозовском
городке (Двор Пролетарки), который помог воссоздать атмосферу маленького
закрытого городка.
Это уникальное место — историко-архитектурный комплекс,
который включает пятьдесят зданий из красного кирпича, построенных для
«Тверской мануфактуры» известного мецената Саввы Морозова.
Во Дворе Пролетарки больше всего сцен актеры сыграли в
легендарной казарме «Париж», которая на время превратилась в конспиративную
квартиру.