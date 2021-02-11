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Торговые сети сообщили о проблемах с поставками бананов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские торговые сети сообщили о сложностях при закупке бананов и росте оптовых цен. Ретейлеры пообещали решить проблему в течение нескольких недель.

Причиной стал неурожай в Эквадоре, высокий спрос на этот вид фруктов, а также задержки с поставками — все это привело к нехватке бананов, а также росту оптовых цен почти на 40% — с 60 рублей до 82 рублей за килограмм, «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке продуктов и среди импортеров фруктов.

В прошлом году сбор урожая бананов в Эквадоре снизился из-за погодных условий и активности вулкана Сангай, который повредил плантации.

Источник газеты в федеральной сети подтвердил сообщения о нехватке бананов на рынке и росте оптовых цен: улучшение ситуации ожидается в течение нескольких недель.

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