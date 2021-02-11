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Видеосервис Wink подарит коллекцию фильмов ко Дню влюбленных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Пассажиры»

Пользователи и новые подписчики видеосервиса Wink смогут бесплатно посмотреть коллекцию фильмов о любви. Доступ к ним откроется в День всех влюбленных, 14 февраля.

В подборке фильмов мелодрама о настоящих чувствах «Сбежавшая невеста», очаровательная французская комедия Паскаля Шомеля «Сердцеед», космическая история «Пассажиры», классика жанра — «Реальная любовь» и множество других трогательных и веселых картин.

Романтическую коллекцию можно смотреть бесплатно всем пользователям Wink. Новым подписчикам для доступа необходимо пройти по ссылке, нажать «Выбрать фильм» и зарегистрироваться в видеосервисе.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 тысяч позиций).

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