Видеосервис Wink подарит коллекцию фильмов ко Дню влюбленных

Пользователи и новые подписчики видеосервиса Wink смогут бесплатно посмотреть коллекцию фильмов о любви. Доступ к ним откроется в День всех влюбленных, 14 февраля.

В подборке фильмов мелодрама о настоящих чувствах «Сбежавшая невеста», очаровательная французская комедия Паскаля Шомеля «Сердцеед», космическая история «Пассажиры», классика жанра — «Реальная любовь» и множество других трогательных и веселых картин.

Романтическую коллекцию можно смотреть бесплатно всем пользователям Wink. Новым подписчикам для доступа необходимо пройти по ссылке, нажать «Выбрать фильм» и зарегистрироваться в видеосервисе.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 тысяч позиций).