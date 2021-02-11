Новосибирские школьники выбрали предметы по ЕГЭ

Новосибирские школьники выбрали предметы, которые будут сдавать в рамках ЕГЭ в этом году, самыми популярными стали обществознание, физика, биология и информационные технологии, сообщил Sibnet.ru замминистра образования Новосибирской области Юрий Севостьянов в ответе на запрос.

В 2021 году ЕГЭ планируют сдать 15,6 тысячи новосибирских школьников, их больше, чем в прошлом году. В 2020 году сдать экзамен смогли 11,3 тысячи учеников из 14,5 тысячи зарегистрированных.

«Сохраняется тенденция прошлого года по выбору предметов выпускниками текущего года, по-прежнему наиболее популярными для сдачи из предметов по выбору являются математика профильного уровня, обществознание, физика, история, биология, информатика и ИКТ», — говорится в ответе.

Реже всего ученики выбирают иностранные языки. Если английский выбрали более 1,5 тысяч школьников, то китайский будут сдавать в этом году пять новосибирцев, а испанский — три.