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Новосибирские школьники выбрали предметы по ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские школьники выбрали предметы, которые будут сдавать в рамках ЕГЭ в этом году, самыми популярными стали обществознание, физика, биология и информационные технологии, сообщил Sibnet.ru замминистра образования Новосибирской области Юрий Севостьянов в ответе на запрос.

В 2021 году ЕГЭ планируют сдать 15,6 тысячи новосибирских школьников, их больше, чем в прошлом году. В 2020 году сдать экзамен смогли 11,3 тысячи учеников из 14,5 тысячи зарегистрированных.

«Сохраняется тенденция прошлого года по выбору предметов выпускниками текущего года, по-прежнему наиболее популярными для сдачи из предметов по выбору являются математика профильного уровня, обществознание, физика, история, биология, информатика и ИКТ», — говорится в ответе.

Реже всего ученики выбирают иностранные языки. Если английский выбрали более 1,5 тысяч школьников, то китайский будут сдавать в этом году пять новосибирцев, а испанский — три.

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