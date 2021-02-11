Банки предупредили россиян об ипотечных мошенниках

Телефонные мошенники в России придумали новую схему обмана клиентов банков. Они звонят ипотечным заемщикам и вынуждают их перевести средства на подконтрольные счета.

«Касательно "легенды" по ипотечным платежам. Ее цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий, в том числе сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки», — сказал РИА Новости замначальника департамента защиты информации Алексей Плешков.

Мошенники говорят людям, что, к примеру, «завтра у них платеж по ипотеке» и спрашивают, как он собираются платить: через приложение или банкомат.

Аферисты, зная дату ипотечного платежа и его размер, пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные злоумышленникам счета.