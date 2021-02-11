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Новосибирец избил школьников за сломанного снеговика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

СУ СКР по Новосибирской области начало проверку по факту конфликта взрослого мужчины и двух школьников, которые повредили снеговика.

По информации следствия, инцидент произошел в минувшее воскресенье возле школы на Киевской улице в Новосибирске. Двое подростков повредили снеговика.

«Происходящее увидел мужчина, проезжавший на своем автомобиле мимо, который подошел к детям и причинил им телесные повреждения», – говорится в сообщении следствия.

Устанавливаются обстоятельства ЧП и личность мужчины. Проверка проводится по статье «Хулиганство с применением насилия к гражданам», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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