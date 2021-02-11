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Электромобиль «Кама-1» показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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КамАЗ выпустил короткий ролик о электрическом смарт-кроссовере «Кама-1» — видео, в котором коротко показан интерьер авто, опубликовано на YouTube-канале завода.

В ролике показаны испытания автомобиля: заезды по цеху и на зимнем полигоне, этапы создания машины и детали интерьера. На центральной панели расположилась кнопка запуска силовой установки, а также круглый селектор выбора режимов трансмиссии. В центре рулевого колеса расположен планшет.

Полный видеообзор «первого российского легкового электромобиля» разработчики пообещали опубликовать в ближайшее время.

Электрический смарт-кроссовер «Кама-1» был представлен в декабре 2020 года. Автомобиль рассчитан на четырех человек. Он может проезжать без подзарядки около 250 километров. Предполагается, что его цена не превысит 1 миллион рублей.

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