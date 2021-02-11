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Достоевского и Толстого назвали великими поэтами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Сергей Михайлович Прокудин-Горский

Самые великие поэты, по мнению россиян — Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. Но в список попали и Достоевский и Толстой. 

ВЦИОМ задал россиянам вопрос: «Каких русских или советских поэтов вы могли бы назвать самыми великими в мире?» Лидеры оказались предсказуемы. Вот топ-5 поэтов, которых чаще всего выбирали опрошенные:

  1. Александр Пушкин — 39%
  2. Сергей Есенин — 20%
  3. Михаил Лермонтов — 16%
  4. Владимир Маяковский — 15%
  5. Анна Ахматова —7%

Среди ответов оказались и такие писатели как Лев Толстой и Федор Достоевский. Опрос проводили по телефону, варианты ответов участникам опроса не предлагали.


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