Достоевского и Толстого назвали великими поэтами

Самые великие поэты, по мнению россиян — Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. Но в список попали и Достоевский и Толстой.
ВЦИОМ задал россиянам вопрос: «Каких русских или советских поэтов вы могли бы назвать самыми великими в мире?» Лидеры оказались предсказуемы. Вот топ-5 поэтов, которых чаще всего выбирали опрошенные:
- Александр Пушкин — 39%
- Сергей Есенин — 20%
- Михаил Лермонтов — 16%
- Владимир Маяковский — 15%
- Анна Ахматова —7%
Среди ответов оказались и такие писатели как Лев Толстой и
Федор Достоевский. Опрос проводили по телефону, варианты ответов участникам
опроса не предлагали.