Достоевского и Толстого назвали великими поэтами

Самые великие поэты, по мнению россиян — Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. Но в список попали и Достоевский и Толстой.

ВЦИОМ задал россиянам вопрос: «Каких русских или советских поэтов вы могли бы назвать самыми великими в мире?» Лидеры оказались предсказуемы. Вот топ-5 поэтов, которых чаще всего выбирали опрошенные:

Александр Пушкин — 39% Сергей Есенин — 20% Михаил Лермонтов — 16% Владимир Маяковский — 15% Анна Ахматова —7%

Среди ответов оказались и такие писатели как Лев Толстой и Федор Достоевский. Опрос проводили по телефону, варианты ответов участникам опроса не предлагали.