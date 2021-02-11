Агрессивные черепахи приехали в Омск. ФОТО

Каймановая черепаха поселилась в омском акванариуме – она агрессивна и не уживется с другими зверями. Также в учреждение привезли опасную грифовую и безобидную египетскую черепах, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

Каймановую, грифовую и египетскую черепах акванариуму подарили партнеры из Екатеринбурга. Рептилии проходят карантин, скоро их уже смогут увидеть посетители.

«Каймановая черепаха – опасный хищник, обитает в персональном аквариуме, то есть ужиться ни с кем не может. Вырастает до 45 сантиметров, имеет очень длинные и острые когти, которыми способна обороняться и потреблять пищу», – сказано в сообщении.

Грифовая черепаха также очень агрессивна. Она сильно кусается и считается опасным хищником. Панцирь этой черепахи похож на панцирь древнего ящера. Вырастают рептилии до 80 сантиметров, питаются рыбой, водорослями.

Египетская черепаха – самый маленький представитель группы Средиземноморских черепах. Она предпочитает растительную пищу и совсем безобидна. При опасности такая черепаха быстро закапывается в песок.