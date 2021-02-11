Спрос на курьеров из-за пандемии вырос в пять раз

Спрос на курьеров в России к январю 2021 года вырос почти в пять раз из-за пандемии коронавируса, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

«За время пандемии россияне успели оценить удобство сервисов курьерской доставки, которые продолжают развиваться. В декабре 2020 года спрос на курьеров в России вырос в 2,8 раза год к году, а в январе 2021 года – уже в 4,8 раза», – сказано в сообщении компании.

Аналитики выяснили, что в Новосибирске есть вакансия курьера на личном автомобиле, где платят 110 тысяч рублей в месяц, и еще две, где зарплаты превышают 50 тысяч рублей. Аналогичные позиции также предлагают курьерам в Омске и Красноярске.