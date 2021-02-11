Локоть заверил в готовности станции «Спортивной» к МЧМ-2023

Станция метро «Спортивная» будет сдана к Молодежному чемпионату мира по хоккею – 2023, заверил журналистов в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Станцию метро «Спортивную» начали строить в Новосибирске на берегу Оби между «Речным вокзалом» и «Студенческой» специально к МЧМ по хоккею в 2023 году. Ее планировалось открыть в середине 2022 года, но накануне глава минстроя Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что не уверен, что станцию сдадут в срок из-за проблем с финансированием.

«Были и есть трудности, как они есть во всяком большом деле. Твердо заявляю – строительство ведется очень активно», – сказал Локоть на пресс-конференции.

Он уточнил, что сейчас в Санкт-Петербурге для «Спортивной» изготавливают 12 эскалаторов. Их планируется установить летом. Основные строительные работы должны быть завершены в этом году.

«А на следующий год – доводка, отделка. Запуск станции, безусловно, приурочим к началу Чемпионата мира. Без станции обеспечить все пассажиропотоки, на которые мы рассчитываем, невозможно», – добавил мэр.