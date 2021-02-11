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Бурунов и Монеточка перепели «Белые розы» и выпустили клип

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица Лиза Монеточка и актер Сергей Бурунов записали кавер на песню «Белые розы», а также выпустили клип. Композиция стала саундтреком к фильму «Родные».

«Для Лизы @monetochkaliska очень красивый подарок, она там такая дива! А я, ну как полагается... самоироничен», — написал в Instagram про клип Сергей Бурунов.

Монеточка и Бурунов стали частью одной семьи в фильме «Родные». По сюжету комедии отец семейства просыпается с мыслями о том, что ему пора исполнить свою мечту — отправиться в путешествие по России на Грушинский фестиваль, чтобы спеть там.

Бурунов признался, что в «Родных» будет очень много петь. Кроме актеров в фильме-путешествии появятся музыканты в роли камео — Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Митяев.

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