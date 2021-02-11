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Боевой робот «Удар» научили воевать на автопилоте

Источник:
ТАСС
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Робототехнический комплекс «Удар» на базе БМП-3
Фото: © Пресс-служба НПО «Высокоточные комплексы»

Российский робототехнический комплекс «Удар» сможет автономно передвигаться по полю боя и взаимодействовать с беспилотниками, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

«При разработке "Удара" специалисты предприятия апробировали возможность движения робота в автономном режиме. Для этого в состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей», — сказал ТАСС Оздоев.

«Удар» может взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами. «Отработано взаимодействие с дронами, в том числе привязного типа с электропитанием от самого робота», — добавил Оздоев.

Комплекс был опробован при взаимодействии с легкими роботами, предназначенными для разведки, подрыва целей, перевозки грузов и эвакуации раненых. Легкий робот устанавливается в кормовой части «Удара».

Робот «Удар» создан на базе боевой машины пехоты БМП-3. По такому же принципу предполагается роботизировать и другие образцы техники.

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