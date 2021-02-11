Церемонию вручения премии «Оскар» разнесут из-за COVID

93-я церемония вручения премии «Оскар» будет проходить одновременно в нескольких локациях, чтобы не создавать массового скопления людей.

Американская киноакадемия считает приоритетным сохранение здоровья людей в условиях пандемии. Заключительное шоу разнесут на разные площадки, среди которых традиционно будет и театр Dolby в Лос-Анджелесе. Каждая церемония будет транслироваться в прямом эфире, сообщает издание Vanity Fair.

9 февраля киноакадемия опубликовала шорт-лист в нескольких номинациях. В коротком списке оказался российский фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, он представлен в категории «Лучший международный фильм».

Официально номинантов на премию объявят 15 марта. Вручение «Оскара» в этом году пройдет 25 апреля, срок сдвинули на два месяца из-за пандемии.