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Церемонию вручения премии «Оскар» разнесут из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TheAcademy, twitter.com/TheAcademy

93-я церемония вручения премии «Оскар» будет проходить одновременно в нескольких локациях, чтобы не создавать массового скопления людей.

Американская киноакадемия считает приоритетным сохранение здоровья людей в условиях пандемии. Заключительное шоу разнесут на разные площадки, среди которых традиционно будет и театр Dolby в Лос-Анджелесе. Каждая церемония будет транслироваться в прямом эфире, сообщает издание Vanity Fair.

9 февраля киноакадемия опубликовала шорт-лист в нескольких номинациях. В коротком списке оказался российский фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, он представлен в категории «Лучший международный фильм».

Официально номинантов на премию объявят 15 марта. Вручение «Оскара» в этом году пройдет 25 апреля, срок сдвинули на два месяца из-за пандемии.

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